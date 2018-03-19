Жители Минвод высказались за благоустройство аллеи Карла Маркса

ПЯТИГОРСК, 19 марта. /ТАСС/. Большинство жителей Минеральных Вод на голосовании по программе формирования комфортной городской среды высказались за первоочередное благоустройство аллеи Карла Маркса - визитной карточки города, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации Минераловодского городского округа.

Рейтинговое голосование по программе прошло в Минводах одновременно с президентскими выборами 18 марта.

"За благоустройство в первоочередном порядке парка и аллей в центральной части города высказалось более 27 тыс. горожан, в том числе 5 тыс. школьников старше 14 лет... Аллея Карла Маркса набрала более 11,6 тыс. голосов, городской парк - свыше 9,5 тыс., и пешеходная зона проспекта имени 22 Партсъезда - более 4,2 тыс.", - рассказали в пресс-службе. Победитель рейтингового голосования - аллея Карла Маркса - будет благоустроена в 2018 году.

Аллея длиной 1, 2 тыс. м - "визитная карточка" Минеральных Вод. После большой реконструкции здесь появится новая уличная мебель, фонари, пешеходные зоны вымостят яркой плиткой. "Городской парк и пешеходная зона по 22 Партсъезда также будут благоустроены в течение двух лет", - сообщает пресс-служба.

Также в 2018 году в городе продолжится ремонт дворов, ожидаемый транш - 75 млн рублей, и около 100 млн рублей выделят на ремонт дорог. В 2017 году в округе благоустроили 19 дворов. На условиях софинансирования на эти цели выделили около 35 млн рублей. По этой же программе благоустроили и территорию мемориала "Огонь Вечной Славы", куда вложили около 17, 5 млн рублей.

По данным Северокавказстата, в Ставропольском крае реализация приоритетного проекта Минстроя России "Формирование комфортной городской среды" началась в 2017 году, на благоустройство общественных пространств и дворов из федерального и краевого бюджетов направили 609 млн рублей, благоустроили 202 двора и 21 общественную территорию. Проект продлен еще на три года, в 2018 году Ставропольскому краю планируется выделить 612 млн рублей и на благоустройство парков малых городов - 20,4 млн рублей.