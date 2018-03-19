На родине Деда Мороза в Великом Устюге создадут новые туристические объекты

ВОЛОГДА, 19 марта. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Город Великий Устюг Вологодской области, один из самых популярных среди туристов в России, получит новые туристические объекты, а проект "Великий Устюг - родина Деда Мороза" - масштабное продолжение. Об этом сообщил в понедельник ТАСС руководитель департамента культуры и туризма региона Владимир Осиповский.

Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов заявлял о намерениях совместно с регионом создать в Великом Устюге большой туристический кластер. Вологодские власти рассчитывают, что подобные меры позволят уйти от сезонности и привлечь большее количество туристов.

"Проект "Великий Устюг - родина деда Мороза" получит продолжение. Там планируется увеличить количество объектов туристического направления, построить спортивно- туристическую деревню, конюшни с ипподромом, парк развлечений, дом северного оленя, школу выживания МЧС, школу Олимпийского резерва и др. Это позволит избавиться от присущей проекту сезонности и увеличить поток туристов в этот уникальный старинный город", - сказал Осиповский.

Новая концепция развития

Как уточнили ТАСС в Корпорации развития региона, курирующей реализацию проекта, правительство области разрабатывает концепцию, благодаря которой у бренда откроется "второе дыхание". "Планируется развивать различные направления туризма: экскурсионно-познавательный, событийный, лечебно-оздоровительный, деловой, спортивный, деревенский. Турфирмы разрабатывают круглогодичные маршруты на территории Великоустюгского района", - отметили в корпорации.

В частности, в рамках новой концепции планируется усовершенствовать аттракционы и объекты развлечения на территории вотчины Деда Мороза, построить круглогодичный всероссийский детский лагерь "Планета детства", реконструировать и реставрировать объекты культурного наследия в Великом Устюге, открыть паломнические туры в этот старинный город.

При этом за последние полгода сформированы предложения по развитию придорожного сервиса, по развитию экологического туризма в границах памятника природы "Опоки" в Великоустюгском районе. Проработаны новые направления просветительской и образовательной деятельности на вотчине Деда Мороза.

Начать с транспортной инфраструктуры

Как отмечал в феврале этого года губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, сейчас регион приступает к реконструкции аэропорта в Великом Устюге, начата проработка конкурсных процедур. Проект оценивается почти в 1 млрд рублей и финансируется из федерального и областного бюджетов.

Он включает удлинение взлетно-посадочной полосы, что позволит принимать среднемагистральные самолеты, установку современного навигационного оборудования, ремонт аэровокзального комплекса. Благодаря этому поток туристов в старинный город может увеличиться вдвое до 600 тыс. человек в год, рассчитывают власти.

О вотчине Деда Мороза

"Великий Устюг - родина Деда Мороза" - это самый известный бренд Вологодской области, который уже имеет статус общенационального проекта, узнаваем за рубежом. Количество туристов с момента создания вотчины, с 1998 года, увеличилось в 92 раза: за 20 лет Великоустюгский район посетили порядка 2,7 млн человек", - отметили в корпорации.

В 2017 году туристский поток составил 264,5 тыс., за январские праздники 2018 года - более 79 тыс. туристов. Город регулярно входит в топ различных туристических рейтингов, по итогам прошлого года он был включен в список 10 наиболее популярных этнофестивалей в России. В 2018 году проект "Великий Устюг - родина Деда Мороза" стал официальным участником межрегионального туристского проекта "Серебряное ожерелье России", получив государственный статус и почетный знак.

Сейчас действует первоначальная инфраструктура: дом Деда Мороза, Тропа сказок, зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, детский контактный зоопарк, лечебно- оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. В Великом Устюге успешно функционируют городская резиденция Деда Мороза, его почта и Дом моды.

О Великом Устюге

Великому Устюгу в 2017 году исполнилось 870 лет, в городе проживают порядка 35 тыс. человек. Расположенный на слиянии реки Юг и Сухона, в древности Великий Устюг был важнейшим транспортным и торговым центром. В городе сохранилось почти 40 храмов XVII и XVIII веков.

За последние 20 лет активного развития туризма количество предприятий общепита увеличилось в 12 раз до 64 объектов, номеров в гостиницах - в 40 раз почти до 2,8 тыс., количество занятых в туристическом бизнесе - до 3,9 тыс. Туризм - одна из основных отраслей города, приносящая до 30% дохода в муниципальный бюджет.