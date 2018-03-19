Школы Сыктывкара закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

СЫКТЫВКАР, 19 марта. /ТАСС/. Школы Сыктывкара закрыли на карантин с 20 по 29 марта включительно в связи с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Соответствующее постановление вышло в понедельник, сообщили в администрации города.

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"На территории Сыктывкара с 12 по 18 марта за медицинской помощью с симптомами гриппа и ОРВИ обратилось 3574 человека, в том числе 2612 детей. Среди заболевших 73,1% составляют дети в возрасте до 14 лет, 26,9% - взрослые. Заболеваемость среди школьников 7-14 лет превышена на 27,6%, среди детей - на 17,1% по сравнению с эпидемическим порогом, поэтому принято решение приостановить учебный процесс во всех школах Сыктывкара с 20 по 29 марта", - уточнили в мэрии.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в целом по региону за минувшую неделю обратились за медицинской помощью с симптомами ОРВИ более 8,4 тыс. человек, в том числе 6,2 тыс. детей. Уровень заболеваемости по республике в целом ниже порогового на 23,1%. В основном в регионе циркулировали респираторные вирусы, а также вирусы гриппа A(H1N1) и В.

Штамм вируса гриппа А(H1N1) входил в состав всех вакцин, которыми прививали в Коми, кампания по вакцинации охватила 40% населении региона, что позволило избежать серьезных осложнений, отметили специалисты Роспотребнадзора.