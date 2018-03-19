Жители Кингисеппа под Петербургом проголосовали против исторического названия Ямбург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Около 60% жителей города Кингисеппа Ленинградской области проголосовали против возврата ему исторического названия Ямбург, которое он носил до 1922 года. Такое решение горожане выразили в ходе голосования, которое проводилось в воскресенье одновременно с выборами президента России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кингисеппского района.

"За возвращение городу исторического названия Ямбург - около 40%, против - 60%", - сообщили в пресс-службе района по итогам обработки результатов.

В пресс-службе отметили, что в голосовании приняли участие около 20 тыс. человек. Голосование инициировал Совет депутатов города. Итоговый протокол передадут в городской парламент, на основании которого депутаты примут решение о сохранении нынешнего названия Кингисепп.

Кингисепп - город в Ленинградской области, административный центр Кингисеппского района. Он находится на расстоянии около 130 км к юго-западу от Санкт-Петербурга. С 1703 по 1922 год он назывался Ямбургом, однако после революции 1917 года его переименовали в честь эстонского революционера Виктора Кингисеппа, расстрелянного в мае 1922 года в Таллине. Население города составляет около 47 тыс. человек.