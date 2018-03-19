Инфекционные отделения появятся на базе четырех больниц Ульяновской области к 2019 году

УЛЬЯНОВСК, 19 марта. /ТАСС/. Ульяновские власти за год планируют создать межрайонные инфекционные отделения на базе четырех районных больниц. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашид Абдуллов.

"На базе отремонтированного инфекционного отделения Карсунской больницы появится специализированный межрайонный центр <…> В рамках реализации дорожной карты к 2019 году запланировано организовать еще три межрайонных инфекционных отделения в Новоспасской, Большенагаткинской и Чердаклинской районных больницах для оказания квалифицированной медицинской помощи больным", - сказал он.

По словам министра, в учреждениях сделают ремонт, закупят новое оборудование. Создание подобных центров позволит обеспечить доступность высококвалифицированной медпомощи для сельского населения.

Сейчас в здании инфекционного отделения Карсунской районной больницы, построенном в 1973 году, уже выполнили капитальный ремонт. Работы стоимостью порядка 7,5 млн рублей проводились с октября 2015 года по февраль 2017 года. "Ремонт инфекционного отделения Карсунской районной больницы выполнен на высоком уровне, которому также соответствует техническое оснащение объекта. Здесь созданы все условия для того, чтобы организовать опорный, межрайонный пункт оказания высококачественной специализированной медицинской помощи для сельских граждан", - отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов во время посещения объекта.

Ранее ремонт в учреждении выполнялся в 1983 и 1999 годах. Специализированный центр, который создадут на базе учреждения, будет обслуживать жителей Карсунского, Вешкаймского и Сурского районов. В ближайших планах учреждения - увеличение числа мест для пациентов с нескольких единиц до 20 коек.