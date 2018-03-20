Жюри конкурса Sony World Photography Awards выбрало в числе лучших фото россиянина

ЛОНДОН, 20 марта. /ТАСС/. Российский фотограф Александр Битюцких стал победителем Национального конкурса Sony World Photography Awards ("Сони уорлд фотографи эвордс"), который проводится Всемирной организацией фотографии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе конкурса.

Работа фотографа из Воронежа под названием "Лес" была признана профессиональным жюри лучшей фотографией среди всех работ российских фотографов, представленных на конкурсе в 2018 году.

"Эта работа является моей любимой на данный момент, и поэтому я решил выставить на конкурс именно ее, - приводит пресс-служба конкурса слова Битюцких. - Фотография была сделана в глубоком лесу и почти в ту же минуту родилась идея о ее дополнении глубоким космосом. В ней я чувствую тонкую связь человека на Земле со всей космической вселенной вокруг."

Имя победителя из России было объявлено во вторник наряду с именами победителей всех 63 Национальных премий и победителями в 10 номинациях так называемого Открытого конкурса. В нем на суд жюри выносится лишь одна работа.

Битюцких вместе с еще одним фотографом из России - Алексой Мун был одним из претендентов на победу в номинации под названием "Улучшенная фотография". Однако приз в этой номинации достался Клаусу Ленцену из Германии.

Без призов остались и еще два российских фотографа, попавшие в короткий список Открытого конкурса - Николай Горбунов ("Пейзаж и природа") и Виктор Донцов ("Натюрморт"). В первой номинации приз достался Веселину Атанасову из Болгарии, во второй - Ричарду Фришману из США.

Теперь лауреаты всех 10 номинаций поборются за приз Фотограф года в категории Открытый конкурс. Его обладатель будет назван на торжественной церемонии в Лондоне 19 апреля.

Профессиональный конкурс

В этот же день станет известно имя и Фотографа года в Профессиональном конкурсе. В отличие от Открытого конкурса здесь оценивается не одна работа, а серия фотографий - от пяти до десяти.

В этом конкурсе в короткий список попали работы фотографа российского информационного агентства ТАСС Валерия Шарифулина. Он претендует на победу в категории "Спорт" наряду с еще 9 фотографами из Австралии, Великобритании, Венгрии, Ирана, Италии, США, Франции, Хорватии.

В профессиональном разделе конкурса, включающем в себя в общей сложности десять категорий, фигурируют работы еще трех российских фотографов. Это Анастасия Ряковская и Михаил Замковский (оба в номинации "Архитектура"), а также Аша Майлз ("Актуальные события и новости").

В отличие от Открытого конкурса, лауреаты номинаций которого были оглашены во вторник, в Профессиональном конкурсе и победители номинаций, и всего конкурса станут известны в один день - 19 апреля. Фотограф года Открытого конкурса получит приз в размере $5 тыс., а профессионального - $25 тыс. .

В общей сложности фотографы из более чем 200 стран мира представили на конкурс 320 тыс. работ. Это рекордный показатель в истории смотра и на 40% превышает количество заявок прошлого года.