ИЖЕВСК, 20 марта. /ТАСС/. Центральную площадь Ижевска начнут благоустраивать в 2018 году по итогам рейтингового голосования по отбору общественных пространств, которое проводили 18 марта. Об этом во вторник журналистам рассказал председатель городской думы Ижевска Олег Гарин.

"В голосовании приняли участие больше 140 тыс. ижевчан от 14 лет. По его результатам лидером стала Центральная площадь, за нее проголосовало более 52 тыс. жителей", - сказал он.

По словам Гарина, центральную площадь начнут благоустраивать уже в этом году, а в дальнейшем при благоустройстве города будут учитывать результаты голосования. "В первую очередь будут обустраиваться те территории, которые набрали больше голосов", - сказал Гарин.

Ожидается, что на центральной площади Ижевска появится зона с сухими фонтанами, территория с зелеными газонами, на которых можно будет устраивать пикники, яблоневый сквер, эспланада с зонами для воркаута, детскими игровыми площадками и скамейками для отдыха. Реконструкцию за счет федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" планируют провести в несколько этапов. Ориентировочная стоимость проекта - 40 млн рублей.

На втором месте оказалась набережная Ижевского водохранилища, набравшая более 47 тыс. голосов, на третьем - парк Кирова (почти 41 тыс. голосов).