В Севастополе стартовало голосование по проектам благоустройства

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Голосование по проектам благоустройства городских территорий началось в Севастополе, целью опроса является выявление объектов для первоочередного благоустройства в этом году. Об этом по вторник журналистам рассказал директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

"Проект [создания] комфортной городской среды в этом году предусматривает обязательное проведение рейтингового голосования. Мы подготовили 20 городских территорий, чтобы жители могли ознакомится и выбрать приоритетные, какой из скверов, какое городское пространство будет благоустроено в этом году. С 20 по 23 марта проводится голосование на сайте правительства и на участках в муниципалитетах", - сказал Тарасов.

Он отметил, что всего для приоритетного благоустройства в этом году планируют отобрать таким образом порядка 8-9 объектов - парков, скверов и зеленых зон, на эти цели выделено 88 млн рублей из федерального бюджета, а также 5 млн рублей из бюджета Севастополя. В дальнейшем в течение двух лет благоустроят все территории, которые представили на голосование.

Всего в рейтинговом голосовании участвует четыре из десяти севастопольских муниципалитета, так как в них количество жителей превышает 20 тыс. человек. На участке для голосования в Ленинском муниципальном образовании ТАСС рассказали, что голосование стартовало в 9:00 (мск). "Люди подходят, интересуются, знакомятся с проектами, голосуют, а многие, кто, например, без паспорта, обещают вернуться и проголосовать", - сообщил председатель комиссии Николай Козловский.

По информации на сайте правительства Севастополя, на выбор горожан для первоочередного благоустройства предложены 20 небольших парков, скверов и зеленых зон - по пять на каждый участвующий муниципалитет. Согласно представленным проектам, их не только отремонтируют, но и построят новые объекты. К примеру, в сквере у памятника Юрию Гагарину планируют построить детскую площадку в виде космической ракеты. А в сквере у женской консультации на проспекте генерала Острякова появится скамейка со скульптурой будущей мамы.

О рейтинговом голосовании

Общероссийский приоритетный проект по формированию комфортной городской среды рассчитали на 2017-2020 годы, его бюджет составляет 20 млрд рублей. Итогом проекта должна стать реализация к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству. По словам главы Минстроя РФ Михаила Меня, итогом первого года реализации проекта стало благоустройство 19,5 тыс. дворов, 2,5 тыс. общественных пространств.

Рейтинговое голосование граждан за объекты городской среды, которые благоустроят в первую очередь, стало обязательным с 2018 года в рамках выполнения приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Жители должны проголосовать как за перечень общественных объектов для благоустройства, так и за дизайн. Голосование коснется только общественных территорий.

Во многих регионах России региональные власти провели рейтинговое голосование одновременно с выборами президента РФ 18 марта. Однако власти Севастополя ранее приняли решение не совмещать выборы главы государства и рейтинговое голосование по проектам благоустройства.