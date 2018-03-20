Более тысячи памятников отреставрировано в Москве за последние семь лет

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Москва реализует одну из крупнейших в мире программ реставрации памятников архитектуры: за последние семь лет в столице отреставрировано более тысячи объектов. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве за последние 7 лет отреставрировано более тысячи памятников. Это самая масштабная программа за всю историю Москвы, и вряд ли аналогичные есть в других странах. Помимо реставрации памятников проводится приведение в порядок общественного пространства вокруг этих памятников. Вместе с реализацией программы "Моя улица" проводится огромная работа по приведению в порядок фасадов исторических зданий", - сказал он на заседании президиума правительства в городской мэрии.

Одним из крупнейших проектов в Москве в настоящее время, по словам мэра, является реконструкция и реставрация ВДНХ. "Надеюсь, основные работы в 2018-2019 гг. там будут закончены", - добавил он.

Собянин отметил, что число памятников в аварийном состоянии в Москве за 7 лет сократилось в 5,3 раза.

В свою очередь руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов сообщил, что в 2016 году в городе было отреставрировано 159 объектов культурного наследия. "По итогам 2017 года таких объектов 210, то есть на треть больше. Всего за последние семь лет, с учетом последних приемов первого квартала 2018 года таких объектов 1007", - сказал он.

Емельянов также отметил, что приоритетными для сохранения объектов культурного наследия являются противоаварийные работы. За последние семь лет благодаря им количество находящихся в аварийном состоянии памятников в Москве сократилось с 39% до 6%. "Оставшиеся 6% составляют сложные объекты, по которым реставрационные работы не проводились десятилетиями", - пояснил глава департамента.