В Карачаево-Черкесии трудоустроят более 60 врачей по программе "Земский доктор"

ЧЕРКЕССК, 20 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесии в этом году планирует привлечь к работе в сельской местности по программе "Земский доктор" 64 врача, сообщили во вторник ТАСС в ведомстве.

"В этом году на реализацию программы предусмотрено 64 млн рублей, соответственно планируем привлечь на село 64 врача. 60% средств выделяется из федерального бюджета, 40% - из республиканского", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего за период действия программы "Земский доктор" в Карачаево-Черкесии на работу в сельскую местность привлекли 238 врачей. "На сегодня обеспеченность врачами на 10 тыс. населения в сельской местности составляет 21,5 человек, а в целом по республике - 36,8. В частности, на село необходимо больше всего привлечь терапевтов, педиатров, реаниматологов и анестезиологов", - отметил собеседник агентства.

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Она призвана решить проблему нехватки медицинских кадров на селе. Проект предусматривает выделение 1 млн рублей врачам, уезжающим работать в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет.