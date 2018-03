Канал в пригороде Краснодара заалел из-за цветения водорослей

Тайна «Красной реки» в пригороде Краснодара раскрыта! (см. 2-е фото) • Пару дней назад вода в одном из каналов в станице Елизаветинской окрасилась в пурпурный цвет. Повода для паники нет – в канале цветут водоросли, это – сезонное явление, связанное с аномально теплой зимой. - Чистить канал никто не будет – на это у чиновников нет денег, да и смысла в этом особого нет, ведь уже в апреле вода очистится самостоятельно и примет привычный цвет. • Источник: Вангелий Политиди, глава Елизаветинской сельской администрации. #Чп #ЧпКраснодар #Елизаветинская #Экология #Кубань #tipichkrd #Краснодар

