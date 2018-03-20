Канал в пригороде Краснодара заалел из-за цветения водорослей

КРАСНОДАР, 20 марта. /ТАСС/. Канал, оставшийся от старых водоочистных сооружений в пригороде Краснодара, покрылся ярко-красными водорослями, сообщил ТАСС глава Елизаветинского сельского поселения Вангелий Политиди.

Ранее в социальных сетях появились снимки водоема, поверхность которого окрашена в ярко-красный цвет. Пользователи иронично называют увиденное "кубанский борщ" и выдвигают разные предположения, почему это произошло: в частности, говорят о ряске и химикатах.

Тайна «Красной реки» в пригороде Краснодара раскрыта! (см. 2-е фото) • Пару дней назад вода в одном из каналов в станице Елизаветинской окрасилась в пурпурный цвет. Повода для паники нет – в канале цветут водоросли, это – сезонное явление, связанное с аномально теплой зимой. - Чистить канал никто не будет – на это у чиновников нет денег, да и смысла в этом особого нет, ведь уже в апреле вода очистится самостоятельно и примет привычный цвет. • Источник: Вангелий Политиди, глава Елизаветинской сельской администрации. #Чп #ЧпКраснодар #Елизаветинская #Экология #Кубань #tipichkrd #Краснодар A post shared by Типичный Краснодар (@tipichkrd) on Mar 20, 2018 at 1:52am PDT

"Это канал рядом с дачным массивом. Там, видимо, зацвели водоросли. Каждый год бывает по разному - в этом году красным зацвели, до этого зеленые бывали, желтые, с красными вкраплениями", - сказал собеседник.

Он уточнил, что сейчас вода в канале непроточная. Он остался от старых водоочистных сооружений, ранее это был технический водоем.