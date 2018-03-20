FlyDubai готова индивидуально обсуждать требования семей жертв авиакатастрофы в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 марта. /ТАСС/. Авиакомпания FlyDubai готова продолжать работу по поддержке семей жертв авиакатастрофы в Ростове-на-Дону, которая произошла в 2016 году и признает, что требования каждой семьи необходимо обсуждать в индивидуальном порядке, сообщили ТАСС в пресс- службе перевозчика.

"Flydubai сохраняет обязательства по поддержке семей, потерявших своих родных в трагическом инциденте с рейсом FZ981. С самого начала авиакомпания сформировала профильную группу для помощи семьям в неотложных финансовых нуждах. … FlyDubai признает, что обстоятельства и пожелания каждой семьи уникальны. Согласно юридическим резонам и соображениям конфиденциальности, любые продолжающиеся судебные разбирательства, требования и компенсации могут обсуждаться только конкретно с каждой из семей или с их представителями", - сказали в компании.

Как отметили в FlyDubai, первоначальные выплаты не повлияют на возможность для семей требовать компенсаций. "Профильная группа Flydubai останется доступной для всех семей на столь долгий срок, как это будет необходимо", - сказали в компании.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai 19 марта 2016 года завершал регулярный пассажирский рейс из Дубая в Ростов-на-Дону. В течение двух часов при сложных погодных условиях экипаж предпринял две попытки захода на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. После второй неудачной попытки, во время набора высоты, лайнер начал резкое снижение и на большой скорости рухнул на ВПП аэропорта, полностью разрушившись. Погибли все находившиеся на его борту 62 человека - 55 пассажиров (в т. ч. 44 гражданина РФ) и семь членов экипажа.

Иски к Boeing и FlyDubai

16 марта адвокат Всеволод Сазонов, представляющий интересы родственников погибших, сообщил, что в районный суд Ростова-на-Дону подали иск к перевозчику и производителю лайнера о взыскании компенсаций. Третьими лицами привлечены Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и "Росавиация".

В ноябре 2017 года Всеволод Сазонов сообщал ТАСС, что родственники нескольких жертв катастрофы подали в суд ОАЭ иск о взыскании компенсаций с авиакомпании Flydubai, его приняли к рассмотрению. По словам Сазонова, ни Flydubai, ни страховая компания до сих пор не предложили "ни одного законного возмещения" родственникам, несмотря на то, что, по имеющимся данным, "самолет был застрахован на несколько сотен миллионов долларов" - большинству семей "были заплачены компенсации, не превышающие $10-20 тыс.".

Тогда же в пресс-службе авиакомпании Flydubai сообщили, что перевозчик стремится предоставить справедливые компенсации семьям пассажиров самолета Boeing 737-800, погибших при крушении лайнера в марте 2016 года в Ростове-на-Дону.

Как сообщил адвокат, слушание по делу в суде Объединенных Арабских Эмиратов продолжается до сих пор, так как "официального заключения о том, что имеется вина перевозчика - авиакомпании Flydubai, нет, есть промежуточный отчет по результатам расследования авиационного происшествия Межгосударственного авиационного комитета (МАК)".