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Голодец: самая современная школа Самарской области станет типовой для всей страны

Общество
20 марта, 17:20 UTC+3 САМАРА

Учебное заведение оснастили цифровым учебным оборудованием

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САМАРА, 20 марта. /ТАСС/ Школу, построенную в микрорайоне "Южный город" в Самарской области в рамках федеральной программы по созданию новых учебных мест, возьмут в качестве типового проекта для всей России. Об этом во вторник сообщила журналистам после посещения школы вице-премьер Ольга Голодец.

"Я сегодня посетила, наверно, лучшее учебное заведение, созданное в рамках программы. Это настолько современный комплекс, мы его обязательно возьмем как типовой, и решения, которые здесь применены, будут обязательно распространены на всю Российскую Федерацию", - сказала Голодец.

Как отметила вице-премьер, Самарская область показывает очень хорошие результаты в сфере образования и школы региона постоянно занимают достойные места в рейтинге лучших школ страны.

Школу в микрорайоне "Южный город" открыли 1 сентября 2017 года. Сейчас в ней учится более 1600 детей. Стоимость строительства с дооснащением превысила 1 млрд рублей. Большую часть средств выделили из федерального бюджета по программе "Содействие созданию в субъектах России новых мест в общеобразовательных организациях".

В школе реализовали современные дизайнерские решения, ее оснастили цифровым учебным оборудованием. Благодаря специальным решениям, учебное пространство в классах можно трансформировать в нескольких рабочих зон.

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