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Cудья Верховного суда считает, что размеры компенсаций морального вреда должны быть выше

Общество
20 марта, 22:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Виктор Момотов отметил, что по некоторым вопросам судебная система России стоит одной ногой в СССР

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Размеры компенсации морального вреда должны перестать быть номинальными, считает председатель Совета судей РФ, судья Верховного суда РФ Виктор Момотов. Такое мнение он высказал на первой встрече в Клубе имени Замятнина по теме "Справедливость как правовая категория".

Момотов отметил, что за последние годы судебная система России серьезно изменилась по сравнению с советскими временами, но в ряде вопросов она стоит "одной ногой в советской системе".

Так, он привел пример компенсации морального вреда. "Для нас привычной является картина мизерных компенсаций морального вреда. Потому что всегда был взгляд, что моральный вред невозможно определить материально", - сказал Момотов.

"Но общество меняется. Я полагаю, мы подошли к тому рубежу, когда и компенсация морального вреда должна быть не пять, не 10 и не 25 тыс. рублей, а гораздо больше, чтобы эта сумма как-то могла бы сгладить страдания", - считает председатель Совета судей.

Выборность судей

Он отметил, что звучащие от ряда правозащитников предложения сделать выборными должности судей на самом деле уже предусмотрены законом. "73% дел в России рассматривают мировые судьи - их выбирают законодательные собрания субъектов РФ. Но законом предусмотрена система из выборов не только законодательными собраниями, но и на референдуме. Если субъект РФ примет решение о том, что мировых судей надо назначать референдумом - пожалуйста", - сказал Момотов.

Справедливость приговора

Судья Верховного суда РФ в отставке Михаил Шалумов считает правильным с точки зрения справедливости возможность для судей более самостоятельно подходить к назначению сроков наказания по уголовным делам. Он напомнил, что ранее для судей были даже таблицы назначения сроков наказания в случае, например, оформления явки с повинной, неоконченного преступления, когда должно назначаться, например, две трети от возможного срока, а ряд приговоров отменялся только потому, что судья ошибся в вычислении срока на месяц. Для определения того, насколько справедливы приговоры, считает он, следует решить вопрос, "насколько жестко надо регламентировать действия судьи при вынесении приговора".

В уголовное законодательство вернулось и требование справедливости приговора. "Только в 2017 году по основаниям несправедливости были отменены приговоры в отношении 2245 человек, или 9% от общего числа осужденных, приговор в отношении которых был отменен", - привел он статистику.

При этом речь шла как о чрезмерно жестких, так и слишком мягких приговорах. "То есть защищаются права не только подсудимых, но и потерпевших", - отметил Шалумов.

Клуб имени Замятнина получил имя честь министра юстиции Дмитрия Замятнина, который провел знаменитую судебную реформу 1864 года в России. Целью клуба провозглашена поддержка инициатив по реформе судебной системы России - повышение значимости правосудия, популяризация взгляда на развитие судебной системы РФ.

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