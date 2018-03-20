Умер американский миллиардер Питер Петерсон

ТАСС, 20 марта. Американский миллиардер Питер Петерсон скончался во вторник на 92-м году жизни. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на его семью.

"Его интеллект, остроумие и видение сделали его вдохновляющим лидером, который собрал вместе людей из Белого дом и с Уолл-стрит", - приводит агентство заявление его семьи.

Петерсон родился в США в семье иммигрантов из Греции. В 1960-х он возглавил компанию Bell and Howell, крупного производителя кинокамер того времени. В начале 1970-х годов Петерсон работал в администрации американского президента Ричарда Никсона, а с 1972 по 1973 год занимал пост министра торговли США.

Позже он возглавил банк Lehman Brothers, а в 1985 году стал одним из основателей инвестиционной компании Blackstone Group.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, Петерсон также более 20 лет возглавлял Совет по международным отношениям - независимую американскую организацию.

Журнал Forbes оценивает состояние Петерсона в $2 млрд.