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Умер американский миллиардер Питер Петерсон

Общество
20 марта, 23:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Предприниматель ушел из жизни в возрасте 91 год

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ТАСС, 20 марта. Американский миллиардер Питер Петерсон скончался во вторник на 92-м году жизни. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на его семью.

"Его интеллект, остроумие и видение сделали его вдохновляющим лидером, который собрал вместе людей из Белого дом и с Уолл-стрит", - приводит агентство заявление его семьи.

Петерсон родился в США в семье иммигрантов из Греции. В 1960-х он возглавил компанию Bell and Howell, крупного производителя кинокамер того времени. В начале 1970-х годов Петерсон работал в администрации американского президента Ричарда Никсона, а с 1972 по 1973 год занимал пост министра торговли США.

Позже он возглавил банк Lehman Brothers, а в 1985 году стал одним из основателей инвестиционной компании Blackstone Group.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, Петерсон также более 20 лет возглавлял Совет по международным отношениям - независимую американскую организацию.

Журнал Forbes оценивает состояние Петерсона в $2 млрд.

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