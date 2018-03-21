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Austrian Airlines отменила 70 рейсов на 22 марта

Общество
21 марта, 2:08 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 21, марта. /ТАСС

В частности, авиаперевозчик отменил полеты в Москву, Минск и Киев

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© AP Photo/Hans Punz

ВЕНА, 21 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Austrian Airlines отменяет около 70 авиарейсов из Вены в крупнейшие города Европы, а также в Москву, Минск и Киев в четверг из-за производственного совещания летного персонала по вопросу о коллективном трудовом договоре. Об этом сообщили во вторник в штаб-квартире главного австрийского авиаперевозчика.

"В связи с производственным совещанием летного персонала в четверг, 22 марта, с 08:30 (10:30 мск) в движении воздушного транспорта будут наблюдаться перебои. Мы заранее предусмотрительно сократили количество рейсов и отменили почти 70 авиарейсов", - отметили в пресс-служба Austrian Airlines.

В частности, авиаперевозчик отменил полеты между Веной и Берлином, Белградом, Брюсселем, Бухарестом, Варшавой, Грацем, Гамбургом, Дюссельдорфом, Загребом, Инсбруком, Каиром, Киевом, Миланом, Минском, Москвой, Парижем, Прагой, Софией, Штутгартом, Тегераном, Тель-Авивом. Авиакомпания предложила своим клиентам своевременно позаботиться о перебронировании своих полетов, потому что затронуты отменой перелетов будут порядка 5,5 тысячи авиапассажиров.

Летный персонал, общее число которого в австрийской авиакомпании оценивается в порядка 3,9 тысячи человек, ведет переговоры с руководством предприятия о заключении нового коллективного трудового договора. Сотрудники считают предложение менеджмента о компенсации инфляции в размере 2,1% и единовременной выплате в 1,4% слишком маленьким. В самом авиаперевозчике заявили, что проведение производственного совещания является безответственным решением, призывают персонал вернуться за стол переговоров и приносят извинения пассажирам за отмененные авиарейсы и неудобства.

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