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Четырнадцать московских парков отключат подсветку в "Час Земли" 24 марта

Общество
21 марта, 8:51 UTC+3

Главной площадкой акции станет парк "Зарядье", где в 19:00 начнут выступать диджеи и аниматоры

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Парк "Зарядье"

Парк "Зарядье"

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. В экологической акции "Час Земли", которая пройдет 24 марта, примут участие 14 московских парков, сообщили в среду на сайте столичной мэрии.

"Москва принимает участие в акции "Час Земли" в десятый раз. В этом году в парках с 20:30 до 21:30 отключат декоративную подсветку, иллюминацию и освещение входных групп", - сообщает портал со ссылкой на пресс-службу Мосгорпарка.

Так, Парк Горького выключит подсветку главного входа. В "Сокольниках" отключат освещение арок, площадей и прудов. Измайловский парк отключит подсветку колес обозрения. Парк Победы на Поклонной горе перестанет освещать памятные стелы на главной аллее.

В кафе усадьбы Воронцово во время "Часа Земли" выступит гитарист при свечах.

Главной площадкой акции станет парк "Зарядье". С 19:00 там начнут выступать диджеи и аниматоры, гостям подарят флажки и светонакопительные браслеты.

Москва принимает участие в "Часе Земли" с 2009 года. В прошлом году в городе на время акции отключили подсветку 14 парков и 1,7 тыс. зданий, что позволило столице сэкономить до 22,5 МВт электроэнергии.

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