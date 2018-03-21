Четырнадцать московских парков отключат подсветку в "Час Земли" 24 марта

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. В экологической акции "Час Земли", которая пройдет 24 марта, примут участие 14 московских парков, сообщили в среду на сайте столичной мэрии.

"Москва принимает участие в акции "Час Земли" в десятый раз. В этом году в парках с 20:30 до 21:30 отключат декоративную подсветку, иллюминацию и освещение входных групп", - сообщает портал со ссылкой на пресс-службу Мосгорпарка.

Так, Парк Горького выключит подсветку главного входа. В "Сокольниках" отключат освещение арок, площадей и прудов. Измайловский парк отключит подсветку колес обозрения. Парк Победы на Поклонной горе перестанет освещать памятные стелы на главной аллее.

В кафе усадьбы Воронцово во время "Часа Земли" выступит гитарист при свечах.

Главной площадкой акции станет парк "Зарядье". С 19:00 там начнут выступать диджеи и аниматоры, гостям подарят флажки и светонакопительные браслеты.

Москва принимает участие в "Часе Земли" с 2009 года. В прошлом году в городе на время акции отключили подсветку 14 парков и 1,7 тыс. зданий, что позволило столице сэкономить до 22,5 МВт электроэнергии.