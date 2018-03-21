В Москве организуют бесплатные курсы банковского дела и налоговой системы для школьников

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Столичные школьники ознакомятся с работой банковской системы и налоговой службы на бесплатных курсах в интерактивном проекте город мастеров "Мастерславль". Как сообщили в среду в пресс-службе департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, курсы пройдут в рамках первичной профориентации учащихся.

"Правительство Москвы запускает новый проект "Учебный день в "Мастерславле" - образовательные курсы, которые станут первым этапом в профориентации школьников 1-6 классов. Предполагается, что более шести тысяч ребят смогут попасть на бесплатные четырехчасовые занятия и экскурсии", - говорится в сообщении.

Занятия будут проходить в первой половине дня, принять участие может любая московская школа. Учащихся на первом этапе познакомят со спецификой работы в банковской сфере, работой налоговой службы, школ дизайна, Центра исследования общественного мнения "Мастерславля", с биржевой деятельностью.

"По сути, это первая ступень в профориентации детей. Для ребят планируется организовать профтестирование, по результатам которого будут даны рекомендации по изучению того или иного направления, представленного в "Мастерславле", - цитирует пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Фурсина.

"Мастерславль", расположенный в одной из башен Москва-сити, является крупнейшим в стране интерактивным проектом для детей от 5 до 14 лет и представляет собой мини-модель российского города со всей инфраструктурой. Юные гости мини-города смогут познакомиться с работой государственных и частных организаций, узнать о различных профессиях, представленных в специальных интерактивных мастерских. -