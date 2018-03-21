Мосгордума подготовит поправки по ужесточению наказания за содействие нелегальной миграции

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Депутаты Московской городской думы намерены направить в Госдуму поправки в действующее федеральное законодательство для совершенствования мер по привлечению к ответственности лиц, занимающихся содействием нелегальной миграции. Соответствующий проект закона депутаты столичного парламента приняли в первом чтении в ходе заседания думы, передает корреспондент ТАСС.

"В уголовном кодексе РФ существует статья, предусматривающая наказание за организацию назаконной миграции на территории РФ, но мы прекрасно понимаем, что статья практически нерабочая, потому что помимо самих организаторов есть много людей, которые содействуют организации нелегальной миграции. Например, есть сайты, которые обещают быстро оформить необходимые документы, при этом они не направляют людей не в центр трудовой миграции, а к мошенникам. Такое содействие несет в том числе террористическую угрозу", - сказала председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инны Святенко, уточнив, что Мосгордума готовит соответствующую законодательную инициативу по привлечению к ответственности лиц, содействующих нелегальной миграции.

"Как только данный законопроект будет принят Мосгордумой в трех чтениях, он будет направлен в Госдуму", - добавила депутат. Она уточнила, что за содействие нелегальной миграции поправками предусматриваются штрафные санкции до 200 тыс. рублей, а также уголовная ответственность - три года лишения свободы.

Согласно действующему федеральному законодательству, за организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в стране или незаконного транзитного проезда через ее территорию наказывается штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 420 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.