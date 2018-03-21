Круизный туризм в Вологодской области намерены развивать с "Никольской набережной"

ВОЛОГДА, 21 марта. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Туристический проект "Русские берега - Никольская набережная" разрабатывается в Вологодской области. Он рассматривается в качестве якорного для развития круизного туризма и предполагает строительство туристической инфраструктуры в поселке Шексна по аналогии с набережными в странах Северной Европы, рассказал ТАСС руководитель департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

"Проект "Русские берега - Никольская набережная" предполагает благоустройство 80 гектаров прибрежной зоны в поселке Шексна: реконструкцию причала, создание интерактивного музея, развлекательного и универсального концертно-выставочного комплексов, других объектов индустрии гостеприимства по аналогии со скандинавскими набережными", - рассказал собеседник агентства.

По словам руководителя департамента, сейчас решают земельные вопросы, затем проект сформируют и он будет готов к реализации. Имеются и предварительные договоренности с инвесторами.

"Задумывается целый туристический кластер, он имеет огромную привлекательность для туристов, поскольку будет расположен вдоль крупных водных артерий не только Вологодской области, но и всего Русского Севера. По пути судов расположены города: Вологда с ее историческим наследием и культурно-познавательным туризмом, Череповец с уникальными промышленными музеями и усадебным туризмом, древнейшие города Кириллов и Белозерск. Ежегодно в период летней навигации по этому пути проходят более 800 судов и около 130 тыс. туристов", - сказал Осиповский.

По его мнению, "Никольская набережная" получит дополнительные перспективы после принятия законопроекта на федеральном уровне - на данный момент рассматривается возможность увеличить время пребывания иностранных маломерных судов с нынешних 72 часов до семи дней. Соответственно, помимо больших круизных судов регион сможет принимать и небольшие суда, яхты, по пути из Москвы до Санкт-Петербурга или в обратном направлении.

"Проект хороший, интересный, достаточно проработанный с точки зрения логистики, инфраструктуры. Мы его рассматриваем как один из приоритетных и будем предлагать к реализации в рамках новой федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма. В 2018 году он будет окончательно оформлен и заявлен", - сказал Осиповский.

От запустения - к туркластеру

Как сообщили ТАСС в Корпорации развития Вологодской области, которая курирует проект, на данный момент проект носит статус концепции, определяется окончательный объем инвестиций. "Уже внесены изменения в генеральный план поселка Шексна, которые позволят использовать прибрежную зону для создания нового уникального инфраструктурного объекта, определен круг потенциальных инвесторов, согласовывается окончательная смета требуемых инвестиций", - уточнили в корпорации.

Специалисты отмечают, что на сегодня 80 га прибрежной зоны протяженностью 2,3 км в поселке Шексна вдоль фарватера реки Шексны находится практически в запустении, там уже долгое время не используемые промышленные объекты. При этом вся территория оснащена инженерными коммуникациями. Именно поэтому в конце прошлого года муниципальные власти обратились в корпорацию за помощью в формировании проекта благоустроенной современной набережной.

На первом этапе в Шексне планируется реконструировать причал, на втором этапе - построить интерактивный музейный комплекс, посвященный истории и современности Волго-Балтийского водного пути, а также гостиницу и ресторан. На третьем этапе запланировали строительство еще одной гостиницы, ресторана, спа-центров, комплекса водных развлечений, а также игровых, торговых, прогулочных и парковых зон. На четвертом, завершающем этапе задумали возвести универсальный концертно-выставочный комплекс.

"Проект может стать центральным звеном всего туристического комплекса Вологодской области. Река Шексна и Шекснинское водохранилище неразрывно связаны с Волго-Балтом, имеется бесшлюзовое сообщение между Ярославлем, Череповцом, Кирилловом и Белозерском. В перспективе могут получить развитие проекты культурно познавательного и сельского туризма: "Сизьма - самобытный уголок Вологодчины", "Подворье на Починке" в Сизьме и другие", - подытожили в корпорации.