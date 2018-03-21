Театр Наций стал театральным партнером Музея истории ГУЛАГа

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Музей истории ГУЛАГа и Театр Наций объявили о долгосрочном сотрудничестве и представили первый масштабный проект. Артисты Театра Наций примут участие в создании новой экспозиции Музея - "История ГУЛАГа в судьбах людей и судьбе страны", которая откроется осенью 2018 года, сообщили в среду в пресс-службе музея.

Новая экспозиция впервые покажет историю ГУЛАГа как единый процесс, позволит каждому посетителю "заглянуть в глаза и выслушать истории людей, переживших репрессии". Каждый текст будет произноситься от первого лица, тексты прочитают известные артисты - Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова, Инна Чурикова, Максим Виторган, Юлия Пересильд и другие. Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов озвучит писателя и бывшего узника ГУЛАГа Александра Солженицына.

"Я очень рад тому, что Театр Наций и Музей истории ГУЛАГа начинают сотрудничество. Письма и дневники людей, пострадавших во время репрессий, зазвучат голосами моих друзей и партнеров по спектаклям Театра Наций", - приводит пресс-служба слова Миронова. Он выразил надежду на то, что результат совместной работы театра и музея "передаст зрителям и человеческую боль, и историческую трагедию, и главное - сможет помочь нам всем понять горький урок нашего прошлого".

Директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов, в свою очередь, выразил благодарность театру за сотрудничество. "Для нас важно, что думающим людям небезразлична история нашей страны, и лучшие представители актерской профессии откликнулись на предложение пропустить через себя и озвучить истории людей, пострадавших от массовых репрессий", - отметил Романов.

Первое совместное мероприятие Музея истории ГУЛАГа и Театра Наций пройдет 24 марта в лектории Московского культурного форума. Артист-участник спектаклей Театра Наций Владимир Еремин прочитает отрывок из романа Дмитрия Быкова "Июнь", в центре сюжета которого представлена судьба человека и его столкновение с эпохой. Быков и Романов также примут участие во встрече и обсудят произведение и его героев.