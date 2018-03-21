Патриарх Кирилл попросил "не извращать" театральные постановки для школьников

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Постановки спектаклей по школьной программе в Театрах юного зрителя (ТЮЗ) не должны искажать смысла литературных произведений. Об этом сказал в среду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании президиума Общества русской словесности в храме Христа Спасителя.

"Сама идея привлечь ТЮЗы к тому, чтобы они работали в соответствии со школьной программой по литературе, очень хорошая. Тут очень важно, чтобы постановки, мягко выражаясь, в своей интерпретации содержания не уходили в противоположную крайность. Когда остается название, а содержание, ценностная парадигма полностью извращается", - сказал он.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, режиссеры могут ставить авторские спектакли, но при этом не эксплуатируя названия произведений русской классики.

"Каждый художник должен понимать, что если он хочет что-то сказать от себя, то он может делать что угодно. Но нельзя эксплуатировать классическое наследие для того, чтобы выражать свои собственные идеи, часто очень политизированные, которые не соответствуют замыслу авторов. Не использовать такие наименования, как "Евгений Онегин", и ошарашивать зрителей первой же сценой, которая дает понимание того, что здесь ни о каком "Евгении Онегине" речи не идет - здесь совершенно другие цели и задачи, здесь совсем другая идейная и нравственная парадигма", - подчеркнул патриарх Кирилл.

Ранее председатель Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон сообщил, что Министерство культуры выделит 700 млн рублей на субсидирование постановок в региональных ТЮЗах по произведениям школьной программы по литературе.