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Патриарх Кирилл: бумажные книги должны быть доступны школьникам всей страны

Общество
21 марта, 14:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Доступ подрастающего поколения к бумажным книгам возродит традиции семейного чтения, считает предстоятель РПЦ

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Школьные библиотеки во всех регионах России должны быть полностью обеспечены необходимой литературой. Об этом сказал в среду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе заседания президиума Общества русской словесности в храме Христа Спасителя.

"Вопрос стандарта оснащения школьных библиотек, как в новых школах, так и в уже существующих, остается открытым. Доступ к книгам, находящимся в больших государственных библиотеках, посредством сети Интернет сегодня не представляет проблемы. Но традиционная печатная книга в каждой, даже самой удаленной сельской школе, должна быть доступна каждому ребенку", - сказал он.

Для решения этой задачи предстоятель Русской православной церкви предложил задействовать ресурсы профильной рабочей группы Общества русской словесности. "Помощь в решении этого вопроса вполне вписывается в рамки наших задач, тем более, что в структуре Общества русской словесности есть рабочая группа по разработке критериев и порядка комплектования библиотек образовательных организаций", - отметил патриарх Кирилл

Он добавил, что доступ подрастающего поколения к бумажным книгам позволит возродить традиции семейного чтения.

Общество русской словесности было создано в марте 2016 года. Возглавил новую организацию Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Общество призвано объединить усилия государства, ученых, преподавателей, деятелей искусства и любителей словесности по сохранению и изучению русского языка и литературы.

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