Минобрнауки ответило на критику ректора ВШЭ о новых стандартах обучения в школе

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Минобрнауки предложило ректору Высшей школы экономики Ярославу Кузьминову перейти от критики к конкретным предложениям и принять участие в живом обсуждении образовательных стандартов по литературе в школе. Об этом в среду заявил ТАСС замглавы Минобрнауки - руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Ранее в распоряжении РБК оказалось письмо ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, в котором он раскритиковал новые образовательные стандарты по литературе. По его мнению, предлагаемый проект стандартов устарел с точки зрения современной науки, а также небрежно написан и нуждается в доработке.

"Предлагаю от споров о содержании образовательных стандартов перейти к конструктивному диалогу и предметному обсуждению. Члены совета готовы выслушать и обсудить замечания, приглашаем ректора ВШЭ Ярослава Ивановича Кузьминова, который является членом совета, но пропустил последнее заседание, принять активное участие в обсуждении школьного образовательного стандарта на следующем заседании", - сказал Кравцов.

Минобрнауки, начиная с лета, совместно с широким кругом экспертов работает над обновлением федеральных государственных образовательных стандартов. Пакет стандартов на данный момент готов, однако по некоторым предметам продолжаются дискуссии. В частности, недовольны новой учебной программой по литературе члены Гильдии словесников. Высказывались замечания, связанные и с уроками технологии. По итогам сегодняшнего заседания в Минобрнауки было решено все проекты обновленных образовательных стандартов в школе доработать в течение недели и снова встретиться для рассмотрения.