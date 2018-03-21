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В России пройдет вахта памяти, посвященная началу освобождения Европы от фашизма

Общество
21 марта, 19:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Участники акции зажгут поминальные лампады от Вечного огня в каждом городе, чтобы почтить память погибших

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Жители десятков городов России соберутся 27 марта на Вахту памяти, посвященную началу освободительной миссии Красной армии в Европе в годы Великой Отечественной войны. Акция организована по инициативе Федерального казначейства, рассказал ТАСС помощник руководителя ведомства Андрей Журавлев.

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"С помощью Российского военно-исторического общества мы нашли дату в истории Великой Отечественной войны, которую незаслуженно забыли. Это начало освободительной миссии Красной армии в Европе, когда наши солдаты перешли границу Молдавии и Румынии. Мы считаем, что это важнейшее событие, о котором надо напомнить", - сказал он.

По словам Журавлева, участники акции по всей стране зажгут поминальные лампады от Вечного огня в каждом городе, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь ради других. "Мы зажжем поминальные лампадки в 85 крупнейших городах страны. Свет этих лампадок будет взят от Вечного огня в каждом городе, чтобы подчеркнуть историческую преемственность поколений. В Москве акция пройдет у Могилы Неизвестного солдата", - отметил представитель казначейства.

По итогам Вахты памяти будет создан волонтерский поисковый отряд, который будет устанавливать имена финансистов, погибших при освобождении Европы в годы войны, и увековечивать их подвиг. В его состав войдут советник председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский, руководство казначейства, представитель Министерства обороны. Проект получил благословление патриарха Московского и всея Руси Кирилла, добавил Журавлев.

Преследуя в ходе Уманско-Ботошанской операции отступающего врага, в ночь на 27 марта советско-румынскую границу перешли войска 27-й армии генерала Сергея Трофименко, затем 52-й армии генерала Константина Коротеева и 40-й армии генерала Филиппа Жмаченко. К середине апреля они продвинулись вглубь страны более чем на 100 км, освободив свыше 800 населенных пунктов, в том числе города Ботошани, Рэдэуци, Сучава и другие. На освобожденной территории проживало около 400 тысяч человек.

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