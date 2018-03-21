Женщина, которой по ошибке ввели формалин, находится в реанимации ФМБА

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Медики Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) делают все возможное для спасения молодой женщины из Ульяновска, которой вместо физраствора ввели формалин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФМБА.

Ранее СМИ сообщили о том, пациентке Центральной клинической медико-санитарной части им. Егорова вместо физраствора ввели формалин. Молодую женщину сначала поместили в реанимационное отделение Ульяновской областной клинической больницы, а потом, когда ее состояние стабилизировалось, перевезли в Москву.

"Пациентка, госпитализированная в ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России, находится в реанимационном отделении, состояние без динамики, врачи делают все возможное", - говорится в сообщении пресс-службы ФМБА.

СК по Ульяновской области и территориальное управление Росздравнадзора проводит проверку медсанчасти им. Егорова в связи с врачебной ошибкой.

Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области также проводит проверку. В пресс-службе ведомства сообщили, что через две минуты после обнаружения ошибки провели необходимые мероприятия для выведения вещества из организма, а также оказали необходимую медицинскую помощь.

Главврач Ульяновской областной клинической больницы, куда перевели пациентку, Павел Дегтярь уточнил, что девушка поступила в тяжелом состоянии, однако наблюдалась положительная динамика. Он также добавил, что для определения курса лечения провели консультации с экспертами института токсикологии ФМБА России, а также с НИИ скорой помощи им. Склифосовского.