Власти Подмосковья выбрали шесть санаториев, куда отправят детей из Волоколамска

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 21 марта. /ТАСС/. Власти Московской области отобрали шесть санаториев, куда планируют отправлять жителей Волоколамска, чтобы снизить воздействие местного полигона бытовых отходов "Ядрово" на их здоровье. Об этом сообщил журналистам в среду губернатор региона Андрей Воробьев по итогам совещания с активистами муниципалитета в правительстве Подмосковья.

"Также был большой запрос на время рекультивации и дегазации полигона, учитывая, что выбросы неминуемо будут, иметь возможность отправить и детей, и взрослых в санатории, дома отдыха, обеспечить размещение. Такие места нами подготовлены, это порядка шести санаториев и лагерей, которые сегодня могут предоставить комфортабельные условия", - сказал губернатор.

Воробьев отметил, что власти завершили все приготовления для немедленной отправки детей.

Ранее сообщалось, что дети из разных школ Волоколамска обратились к врачам из-за жалоб на самочувствие, пятеро были госпитализированы. Местные жители связывали ухудшение самочувствия школьников с выбросом свалочного газа с местного полигона бытовых отходов "Ядрово", который, по данным администрации муниципалитета, произошел ночью. Врачи эту связь не подтвердили. Всего к медикам обратились 57 школьников, пятеро были госпитализированы.

В связи с происшествием в Волоколамск днем приезжал Воробьев. Одна из местных жительниц спросила губернатора о возможности вывезти детей из муниципалитета, чтобы снизить негативное воздействие полигона на их здоровье. Губернатор согласился рассмотреть такую возможность.