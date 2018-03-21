Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Легойда: Церковь не стремится к политической власти

Общество
21 марта, 23:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Церковные установления прямо запрещают священнослужителям участвовать во властных структурах, подчеркнул глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Русская православная церковь, тесно взаимодействуя с обществом и государственными структурами, не борется за политическую власть. Об этом сказал в среду глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в ходе дебатов с Владимиром Познером на телеканале "Дождь".

"В центре политики всегда находится вопрос власти. Эта власть Церкви не нужна", - отметил он. "Церковь не борется за политическую власть, и церковные установления прямо запрещают священнослужителям участвовать во властных структурах", - добавил Легойда.

"Политика как реализация властных полномочий - это исполнительная, законодательная, судебная власть. Но у Церкви этих полномочий нет", - сказал он. Поясняя отношения церковных институтов и власти, глава синодального отдела подчеркнул, что "Церковь взаимодействует с властью". "И с советской взаимодействовала, и с древнеримской взаимодействовала. И будет взаимодействовать. Потому что Христос пришел не для того, чтобы оппонировать земной власти", - отметил Легойда.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Легойда, Владимир Романович Познер, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
2
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
3
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
4
Евгений Савченко: запоминается последнее
5
Источник: певец Витас устроил стрельбу в поселке Барвиха в Подмосковье
6
Источник: в центре Москвы произошло обрушение реконструируемого здания
7
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов