Легойда: Церковь не стремится к политической власти

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Русская православная церковь, тесно взаимодействуя с обществом и государственными структурами, не борется за политическую власть. Об этом сказал в среду глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в ходе дебатов с Владимиром Познером на телеканале "Дождь".

"В центре политики всегда находится вопрос власти. Эта власть Церкви не нужна", - отметил он. "Церковь не борется за политическую власть, и церковные установления прямо запрещают священнослужителям участвовать во властных структурах", - добавил Легойда.

"Политика как реализация властных полномочий - это исполнительная, законодательная, судебная власть. Но у Церкви этих полномочий нет", - сказал он. Поясняя отношения церковных институтов и власти, глава синодального отдела подчеркнул, что "Церковь взаимодействует с властью". "И с советской взаимодействовала, и с древнеримской взаимодействовала. И будет взаимодействовать. Потому что Христос пришел не для того, чтобы оппонировать земной власти", - отметил Легойда.