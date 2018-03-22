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Медведев поздравил худрука Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко с юбилеем

Общество
22 марта, 10:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

По словам премьера, благодаря прекрасным голосам, вокальному и хореографическому мастерству Кубанский казачий хор покорил лучшие сцены мира

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Художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко

Художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил художественного руководителя Государственного академического Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко с 80-летним юбилеем, назвав его исследователем народной песни, создающим славу страны своим ярким талантом. Поздравительная телеграмма опубликована в четверг на сайте правительства.

"Известный композитор, фольклорист, исследователь народной песни, Вы принадлежите к тем редким людям, которые своим ярким талантом, творческой энергией создают славу и гордость страны. Многие годы Вы руководите знаменитым Кубанским казачьим хором, который знают и любят миллионы людей у нас в стране и далеко за ее пределами", - говорится в телеграмме.

По словам премьера, благодаря прекрасным голосам, вокальному и хореографическому мастерству, умению передавать мелодичность и глубину казачьих песен, кубанских напевов и русской народной музыки Кубанский казачий хор покорил лучшие сцены мира. "Этот успех и популярность - во многом Ваша заслуга", - заключил Медведев в поздравлении Захарченко.

Кубанский казачий хор был образован в 1811 году. Коллектив исполняет кубанские казачьи, русские и украинские народные песни, а также песни на стихи русских и украинских поэтов в обработке худрука Виктора Захарченко.

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