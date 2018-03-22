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Васильева: на решение проблемы уличных туалетов в сельских школах нужно около 10 млрд руб.

Общество
22 марта, 11:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

По словам главы Минобрнауки, в России есть более 2 тыс. школ, в которых существует такая проблема

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Решение проблемы российских школ, в которых туалеты находятся на улице, потребует около 10 млрд рублей. Речь идет преимущественно о сельских учебных заведениях, заявила в четверг в эфире радиостанции "Вести ФМ" глава Минобрнауки Ольга Васильева.

"На сегодняшний день у нас 2,1 тыс. школ, где туалеты на улице, конечно, это преимущественно сельские школы. <...> Конечно, это важнейшая вещь, мы всячески стараемся сейчас эту проблему решать, хотя она решается трудно, потому что примерная стоимость около 10 млрд [рублей], чтобы сейчас это покрыть", - сообщила Васильева.

"Большая часть школ построена в 60-е годы, то есть износ очень большой", - подчеркнула министр образования.

Ранее Васильева отмечала, что физический износ школьных зданий, построенных 40-50 лет назад, - основная проблема практически всех регионов России. Министр подчеркивала необходимость серьезного инфраструктурного обновления.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
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