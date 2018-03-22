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Швыдкой: Британский совет возобновит работу в России лишь с изменением правового статуса

Общество
22 марта, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Спецпредставитель президента подчеркнул, что Россия не хочет "разрывать и прерывать культурные отношения в целом с Великобританией, в частности, с Британским советом"

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Британский совет не может работать в России на прежних условиях, которые были проявлением доброй воли Москвы, заявил в четверг специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Мы дали понять нашим британским коллегам, что в том правовом статусе, в котором прежде работало московское представительство Британского совета, оно работать не может. У нас нет соглашения о культурных центрах между Британией и Россией, и, по существу, мы давали возможность Британскому совету работать в качестве доброй воли РФ. Поскольку политический контекст сегодня совершенно иной, чем, скажем, две недели назад, то ясно, что было бы странно проявлять жесты доброй воли", - сказал Швыдкой.

По его словам, в нынешней "острой" политической ситуации вести разговор о заключении подобного договора "сложно".

Спецпредставитель президента при этом подчеркнул, что Россия не хочет "разрывать и прерывать культурные отношения в целом с Великобританией, в частности, с Британским советом". "Мы настаиваем только на том, чтобы представительство в России находилось на законных основаниях", - добавил Швыдкой. Он также уточнил, что двусторонние культурные программы могут осуществляться по линии отдела культуры посольства Великобритании.

Накануне российские представители провели встречу с британскими дипломатами для обсуждения статуса представительств двух стран и вопроса взаимоотношений в сфере культуры и науки.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению 4 марта в Солсбери осужденного за шпионаж бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но каких-либо доказательств не представили. Несмотря на это, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. На сборы сотрудникам дипломатической миссии была дана неделя. В ответ на действия Лондона российский МИД объявил 17 марта персонами нон грата 23 британских дипломатов, предписав им покинуть РФ в недельный срок.

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Персоны
Мэй, Тереза Скрипаль, Сергей Викторович
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Дело Сергея Скрипаля
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