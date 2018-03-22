"ВКонтакте" запустила конкурс для начинающих музыкантов

"ВКонтакте" и Радио Рекорд запустили конкурс молодых исполнителей. Победитель выступит на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе социальной сети.

В конкурсе смогут принять участие исполнители любых направлений. Для этого необходимо заполнить заявку в сообществе VK Fest до 1 мая. Организаторы определят 15 мая шорт-лист из 10 финалистов, а победителей выберут пользователи "ВКонтакте" с помощью открытого голосования.

"ВКонтакте" поддерживает начинающих артистов и развивает экосистему для пользователей, создающих творческий контент. Мы гордимся тем, что множество современных музыкантов, таких как Макс Корж и Скриптонит, когда-то начинали с публикации своих песен в социальной сети, а сейчас собирают стадионы", - отметил директор по работе с партнерами "ВКонтакте" Константин Сидорков.

Молодых исполнителей на VK Fest будут сопровождать опытные звукорежиссеры, светооператоры и другие технические специалисты, работающие с популярными российскими музыкантами. Выступление победителя конкурса смогут увидеть посетители VK Fest и пользователи "ВКонтакте" - социальная сеть организует прямую трансляцию фестиваля.

В этом году помимо трех традиционных сцен VK Fest - популярной, альтернативной и электронной - появится четвертая "зеленая сцена", на которой прозвучит академическая музыка и джаз.

VK Fest пройдет 28 и 29 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга уже в четвертый раз.

В 2017 году фестиваль посетили 85 тыс. человек, для них работали 350 интерактивных площадок. Прямые трансляции "ВКонтакте" с мероприятия посмотрели более 1,5 млн пользователей социальной сети.