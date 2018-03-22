Строительство нового парка и набережной к ЧМ-2018 в Ростове завершится к концу апреля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 марта. /ТАСС/. Строительство нового парка и набережной реки Дон в левобережной части Ростова-на-Дону в рамках подготовки к ЧМ-2018 завершится к 30 апреля, сообщил в четверг на заседании коллегии городской администрации замглавы горадминистрации по вопросам ЖКХ Владимир Сакеллариус.

"Сейчас идет второй этап строительства [набережной на левом берегу Дона] - обустройство территории…, он завершится к 30 апреля этого года", - сказал Сакеллариус.

По словам главы администрации Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева, новый парк и набережная станут одной из лучших парковых зон города.

"Это будет один из лучших парков города… 1 мая мы будем его открывать", - отметил Кушнарев.

Ранее сообщалось, что общая площадь парковой зоны в левобережной части Ростова составит около 15,7 га, на этой территории появятся новая набережная, велосипедные дорожки протяженностью около 7 км, широкие тротуары для пешеходов, зона зеленых насаждений. Также, по словам Сакеллариуса, на его территории будет пляж, кафе, спортивные и детские площадки. Общая стоимость проекта составляет 677 млн рублей.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт- Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов- на-Дону, Екатеринбург и Сочи. В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей ЧМ-2018: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. Известно, что на "Ростов-Арене" сыграют сборные Бразилии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии.