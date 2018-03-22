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Сергей Иванов дал старт экологическому флешмобу, посвященному Дню воды

Общество
22 марта, 17:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Представитель президента отметил, что экологические проблемы невозможно решить без участия жителей страны

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в четверг запустил экологический флешмоб "Голубая лента" в рамках Всемирного дня воды, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня, в День воды, мы открываем нашу всероссийскую экологическую акцию. Наша цель - это привлечение внимания всего общества к сохранению наших водных ресурсов. Мы все прекрасно понимаем значение воды, вода - это жизнь. Это бесценное богатство, рачительное использование которого является ключевым приоритетом человечества", - сказал он.

По словам Иванова, сегодня уделяется большое внимание вопросам экологии и сохранению природных богатств страны. И здесь, наряду с сохранением водных ресурсов, остро стоят проблемы мусорных свалок и возобновления лесных насаждений после вырубок.

"Если мы говорим об экологии в широком смысле этого слова, самая острая и запущенная проблема - это утилизация твердых коммунальных отходов. Конечно, есть проблемы с лесами и зелеными насаждениями. В ближайшее время в Думу будет внесен долгожданный закон, по которому любой лесозаготовитель, вырубая лес, обязан посадить такое же количество саженцев, именно тех пород, которые он вырубил. И если вы вырубаете кедр, а потом думаете посадить осину, этот номер не пройдет", - подчеркнул спецпредставитель президента.

Он добавил, что без участия жителей страны, экологические проблемы решить невозможно. И здесь активную роль играют волонтеры, в первую очередь - школьники и студенты. "Молодежь, которая хотя бы раз уберет мусор на берегах рек или озер, мусорить не будет. В последние годы экологическому волонтерству придан большой импульс. Может, скажу не очень популярное слово, но участвовать в экологических акциях стало модно", - отметил Иванов.

К акции присоединились тысячи волонтеров по всей стране. Они исполняли зажигательные танцы и раздавали прохожим голубые ленточки и памятки о бережном отношении к воде. В рамках флешмоба также прошло награждение экологических активистов, волонтеров и победителей Российского национального юниорского водного конкурса.

Берегите воду!

Флэшмоб "Голубая лента" проводится уже в пятый раз Минприроды РФ совместно с АНО "Институт консалтинга экологических проектов" в рамках федеральной программы "Вода России". Впервые акция состоялась в 2014 году по инициативе школьников Омской области. За четыре года во флешмобе приняли участие более 80 тыс. жителей России.

Всемирный день водных ресурсов отмечается ежегодно 22 марта в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН. Он призван привлечь максимальное внимание к вопросам состояния водных объектов и проблеме качества питьевой воды во всем мире.

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