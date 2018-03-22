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Власти Самарской области рекомендовали школам досрочно уйти на каникулы

Общество
22 марта, 17:35 UTC+3 САМАРА САМАРА 22, марта. /ТАСС

В регионе зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

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САМАРА, 22 марта. /ТАСС/. Минобрнауки Самарской области рекомендовало школам региона досрочно отпустить учащихся на весенние каникулы в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе министерства.

"В образовательные учреждения разослана рекомендация областного минобрнауки досрочно отпустить школьников на весенние каникулы длительностью не менее 10 дней. Каждая школа принимает решение о досрочном начале каникул самостоятельно, в зависимости от сложившейся эпидемической ситуации", - сообщили в пресс-службе.

По плану весенние каникулы в этом году должны были пройти с 26 марта по 1 апреля.

По данным областного управления Роспотребнадзора, за прошлую неделю в регионе зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 26,2% по сравнению с предыдущей неделей. Превышение недельных эпидемических порогов по области наблюдается среди детей и подростков. На прошлой неделе полностью закрыли три дошкольных учреждения, частично приостановили образовательный процесс в 90 классах 32 школ и 12 группах 10 дошкольных учреждений.

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