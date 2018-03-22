Адыгейский университет откроет в Сирии Центр продвижения русского языка

МАЙКОП, 22 марта. /ТАСС/. Адыгейский и Дамасский университеты пролонгировали договор о сотрудничестве, в рамках которого в Сирии откроют Центр продвижения русского языка, сообщил в четверг ТАСС ректор Адыгейского государственного университета (АГУ) Рашид Хунагов.

"В наш вуз с визитом приехала делегация из Сирии во главе с президентом Дамасского университета - профессором Мухаммедом Махер Кабакиби. Мы пролонгировали наш договор о сотрудничестве между вузами, впервые подписанный еще в 2012 году. В новом документе в дополнение к предыдущим договоренностям АГУ откроет на базе Дамасского университета Центр продвижения русского языка", - сказал он.

Преподавать русский язык будут сотрудники АГУ. В рамках сотрудничества вузы также планируют развивать олимпиадное движение по математике среди школьников и студентов. За последние 20 лет при активном участии факультета математики и компьютерных наук АГУ в республике создали уникальную систему поиска и подготовки математически одаренных детей, на прошлой неделе в Майкопе открылся Кавказский научно-образовательный математический центр для развития талантливых подростков Юга России. Хунагов добавил, что по достигнутой договоренности в следующем году сирийские школьники станут участниками четвертой международной Кавказской математической олимпиады для одаренных школьников в Майкопе.

Он также добавил, что в АГУ сегодня учится более 50 сирийских юношей и девушек. Они активно участвуют в студенческой жизни вуза, представляют культуру своего народа на традиционных фестивалях национальных культур в вузе.

Президент Дамасского университета рассказал журналистам, что в России представители научного сообщества Сирии "встретили настоящих друзей, которые помогают отстоять право быть самостоятельными".

"Война не должна остановить развитие науки, образования, мы должны растить умное молодое поколение. Дамасский университет даже в самые трудные дни не прекращал своей работы. И теперь с помощью наших российских друзей будем продолжать отстаивать свою независимость и суверенитет, и победа близка. Мы рассчитываем реализовывать все пункты документа о сотрудничестве, это в наших интересах", - сказал Мухаммед Махер Кабакиби.