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Волонтеры со всей Европы возложили венки к могилам советских солдат в Белграде

Общество
22 марта, 20:39 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 22, марта. /ТАСС

Целью мероприятия является создание международной Ассоциации, которая смогла бы обеспечить мониторинг состояния памятников в Восточной Европе

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Участники конференции возложили венки к памятнику советским воинам на Мемориальном кладбище освободителей Белграда

Участники конференции возложили венки к памятнику советским воинам на Мемориальном кладбище освободителей Белграда

© Пресс-служба Международного центра по защите и сохранению истории воинов-освободителей Memorial ("Мемориал")

БЕЛГРАД, 22 марта. /ТАСС/. Участники первой международной конференции представителей европейских волонтерских организаций, занимающихся уходом за памятниками советским воинам, погибшим при освобождении Европы во время Второй мировой войны, возложили в четверг венки к могилам советских солдат в Белграде. Об этом сообщил в четверг корреспондент ТАСС с мероприятия.

Участники конференции возложили венки и цветы к могилам советских солдат и партизан в Парке освободителей, а также к могиле советских генералов и офицеров на горе Авала, погибших в 1964 году, когда они летели в Белград праздновать годовщину освобождения сербской столицы от захватчиков. После этого участники конференции возложили цветы к монументу в память о начале бомбардировок Югославии силами НАТО в 1999 году.

Как сообщили корреспонденту ТАСС организаторы, "целью мероприятия является не только обмен опытом сохранения исторической памяти, взаимодействия с соответствующими госучреждениями, но и создание международной Ассоциации, которая смогла бы обеспечить постоянный мониторинг состояния памятников и мемориальных захоронений в странах Восточной Европы, выявление и пресечение фактов вандализма, ведение общественного дискурса по данной проблематике".

В конференции принимают участие представители Латвии, Литвы, Эстонии, Молдовы, Украины, Польши, Румынии, Белоруссии, Болгарии, Австрии, Франции и России. Организатором мероприятия выступил Международный центр по защите и сохранению истории воинов освободителей "Memorial" (Сербия).

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