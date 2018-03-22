Федотов: новое руководство "Мемориала" обеспечит прекрасное управление организацией

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов выразил уверенность, что избранный в четверг председателем правления международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал" Ян Рачинский совместно с исполнительным директором общества Еленой Жемковой обеспечит прекрасное руководство организацией.

"Я рад тому, что в руководстве "Мемориала" царит единодушие при избрании новым руководителем одного из многолетних лидеров "Мемориала" Яна Рачинского, который был рядом с [покойным председателем правления] Арсением Рогинским, и вместе с Еленой Жемковой, которая остается исполнительным директором, обеспечит прекрасное руководство организацией", - сказал в четверг глава СПЧ ТАСС.

Правление правозащитного общества осталось без руководителя в декабре 2017 года в связи с кончиной Арсения Рогинского, который был одним из основателей "Мемориала" и возглавлял его с 1998 года.

Новый глава "Мемориала" Рачинский родился в 1958 году в Москве, окончил механико-математический факультет МГУ. В организацию пришел летом 1988 года.

Рачинский в "Мемориале" руководит созданием электронной базы данных жертв политических репрессий. В настоящее время она насчитывает более 3 млн имен. В октябре 2017 года в интервью ТАСС он сообщил, что база формируется за счет собственных данных "Мемориала" и книг памяти, издаваемых региональными властями. По словам Рачинского, точное число жертв политических репрессий до сих пор неизвестно.