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Пробный итоговый школьный экзамен в Волоколамске может быть перенесен из-за "Ядрова"

Общество
22 марта, 19:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

На территории Волоколамского района работают 22 школы, в них обучаются 5 тыс. детей

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Министерство образования Московской области готово перенести на другой день пробный итоговый экзамен для девятых и одиннадцатых классов в школах Волоколамского района, если на свалке "Ядрово" произойдет очередной выброс свалочного газа, сообщила журналистам в четверг министр образования Подмосковья Марина Захарова.

"Что касается ближайшей субботы, когда у нас будет проводиться пробный экзамен: если вдруг произойдет выброс, дети Волоколамского района будут писать пробный экзамен не в эту субботу. Он будет переведен на другой день", - сказала она. Захарова добавила, что по этой же причине допускается возможность переноса уже настоящего экзамена.

Ранее сообщалось, что 21 марта 76 школьников из Волоколамского района Московской области обратились к врачам из-за плохого самочувствия, которое они связывали с произошедшим в ночь с 20 на 21 марта выбросом свалочного газа на "Ядрове". Шестеро попали в больницу; по версии властей, он были госпитализированы из-за сопутствующих заболеваний и обострения хронических явлений. К настоящему моменту пробы крови на возможную интоксикацию свалочным газом не готовы, троих детей медики отпустили домой.

Захарова добавила, что власти разработали алгоритм оповещения родителей в районе в случае нового выброса свалочного газа. По ее словам, первый сигнал будет поступать в 7:00 руководителям штаба на полигоне и в администрацию. Оттуда сообщение будет передавать местным жителям через директоров школ и классных руководителей.

Всего в Волоколамском районе работают 22 школы и 22 детских сада, их посещают соответственно 5 тыс. и 2 тыс. детей.

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