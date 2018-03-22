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Власти Подмосковья выписали первые 30 путевок в дома отдыха для жителей Волоколамска

Общество
22 марта, 19:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

В минздраве Подмосковья пояснили, что путевки рассчитаны на две или три недели

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Минздрав Московской области оформил первые 30 путевок в лагеря и дома отдыха для жителей Волоколамска, чтобы компенсировать им негативное влияние расположенной по соседству с городом свалки "Ядрово", где в ночь на 21 марта произошел выбор свалочного газа. сообщила в четверг журналистам сообщила детский омбудсмен региона Ксения Мишонова.

Ранее сообщалось, что 21 марта 76 школьников из Волоколамского района Московской области обратились к врачам из-за плохого самочувствия, которое они связывали с произошедшим в ночь на 21 марта выбросом свалочного газа на "Ядрове". Чтобы компенсировать воздействие полигона на местных жителей власти Подмосковья предложили всем желающим взять бесплатные путевки на отдых.

"Выписано 30 путевок по линии [регионального] Минздрава. Есть пять лагерей, в которые мы готовы отправить детей. Всем детям, взрослым и пожилым людям будут предоставлены путевки по их желанию. Родители школьников, которые не захотят отправлять детей сейчас, чтобы не прерывать учебный процесс, могут получить путевку на летний период", - сказала Мишонова.

Путевки предоставляются на две и три недели и полностью оплачиваются из бюджета области, добавила омбудсмен.

В результате инцидента на "Ядрове" шестеро школьников 21 марта попали в больницу; согласно позиции властей, дети были госпитализированы из-за сопутствующих заболеваний и обострения хронических явлений. К настоящему моменту троих уже выписали из медучреждения. Отравление детей свалочным газом врачи не подтвердили, поскольку на данный момент еще не готовы результаты анализов.

По данным Министерства образования Московской области, в Волоколамском районе работают 22 школы и 22 детских сада, которые посещают соответственно 5 тыс. и 2 тыс. детей.

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