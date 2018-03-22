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Более 1 млн российских школьников пользуются электронными учебниками

Общество
22 марта, 21:13 дата обновления: 22 марта, 22:43 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 22, марта. /ТАСС

В корпорации "Российский учебник" отметили, что электронная форма учебных пособий не предполагает полную замену печатной

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СОЧИ, 22 марта. /ТАСС/. Более 1 млн школьников в России используют на уроках и дома электронные учебники цифровой образовательной платформы LECTA, сообщила в ТАСС в четверг директор центра основного и среднего образования корпорации "Российский учебник" Елена Cайфетдинова.

В четверг специалисты корпорации представили платформу LECTA руководителям образовательных учреждений на межрегиональной научно-практической конференции в Сочи.

"Более 1 млн российских школьников используют электронные учебники по всей стране. Кроме того, у нас есть два пилотных региона - это Астраханская и Тамбовская область, где практически все используют электронные формы учебников <…> Цифровая образовательная платформа LECTA доступна всем, вне зависимости от региона, где они проживают. Это приложение закачивается очень быстро на любое устройство и работает во всех операционных системах", - рассказала Cайфетдинова.

По ее словам, электронная форма учебников не предполагает полную замену печатной - их могут использовать параллельно. Современные технологии, которые используются в электронных учебниках, дают возможность работать с мультимедийными ресурсами: интерактивными заданиями, контекстным поиском, системой заметок и закладок. "Учебник становится более живым, более интересным для ученика", - пояснила собеседница агентства.

Платформа LECTA - цифровая образовательная платформа корпорации "Российский учебник". Ее пользователям доступны электронные формы учебников и аудиоприложения для изучения иностранного языка.

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