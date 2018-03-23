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Погода не приведет к ухудшению обстановки около свалок в Волоколамске, Балашихе и Клину

Общество
23 марта, 8:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

На двух из этих полигонов не зафиксировано превышения ПДК

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Специалисты не прогнозируют ухудшения экологической обстановки из-за погоды в районе подмосковных мусорных полигонов "Ядрово" в Волоколамске, "Кучино" в Балашихе и "Алексинский карьер" в Клину.

"По прогнозу Гидрометцентра России и Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России "Антистихия", в городе Москве и населенных пунктах Московской области метеорологические условия не приведут к осложнению экологической обстановки", - сказали в ведомстве.

На самих свалках работают лаборатории, замеряющие состояние воздуха. По данным МЧС РФ, на полигонах "Ядрово" и "Алексинский карьер" не зафиксировано превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ, на полигоне "Кучино" были зафиксированы разовые превышения ПДК сероводорода.

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