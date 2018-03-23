Минздрав: Россия имеет все предпосылки к преодолению туберкулеза до 2030 года

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россия имеет все предпосылки для того, чтобы преодолеть заболеваемость туберкулезом в России до 2030 года. Об этом в пятницу сообщила на пресс-конференции замминистра здравоохранения России Татьяна Яковлева.

"Ставит ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) к 2030 году ликвидировать туберкулез, я думаю, мы ликвидируем это раньше", - сказала Яковлева.

Она отметила, что в РФ есть все предпосылки для этого. Снижение смертности в России, по словам Яковлевой, идет большими темпами. За 2017 год смертность снизилась почти на 20% по сравнению с 2016 годом. "За 10 лет на 48% снизилась смертность от туберкулеза. <…> В 2017 году в 71 субъекте РФ из 85 снизилась смертность от туберкулеза", - добавила Яковлева.

В ряде областей заболеваемость и смертность уже сравнимы с европейскими показателями.

По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире заболевает туберкулезом 10 млн человек. Каждый десятый заболевший - ребенок. По данным за 2016 год, почти полмиллиона человека болеют туберкулезом, имеющим множественную лекарственную устойчивость. Туберкулез продолжает оставаться основной инфекционной причиной смертности в мире, унося ежедневно 4,5 тыс. жизней.