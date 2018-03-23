В Подмосковье назвали лагеря, куда могут поехать дети из Волоколамска

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Власти Московской области назвали четыре оздоровительных учреждения региона, куда могут отправиться жители Волоколамского района в связи с выбросами на мусорном полигоне "Ядрово". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Ранее сообщалось, что 21 марта 76 школьников из Волоколамского района Московской области обратились к врачам из-за плохого самочувствия, которое они связывали с произошедшим в ночь на 21 марта выбросом свалочного газа на "Ядрове". Чтобы компенсировать воздействие полигона на местных жителей власти Подмосковья предложили всем желающим взять бесплатные путевки на отдых.

В четверг, 22 марта, уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова сообщила, что минздрав Московской области оформил первые 30 путевок в лагеря и дома отдыха для жителей Волоколамска. Путевки предоставляются на две и три недели и полностью оплачиваются из бюджета области.

"Все дети Волоколамского района, обратившиеся в органы соцзащиты населения Московской области, при необходимости совместно с родителями и при отсутствии медицинских противопоказаний будут направлены в следующие оздоровительные учреждения региона: Детский оздоровительно- образовательный центр "Юнармеец" (Щелковский район), пансионат "Огниково" [Истринский район], ДСОЛ "Дружба", Зеленый Городок [Пушкинский район], пансионат "Нара" [Наро-Фоминский район]", - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, все желающие будут направлены в оздоровительные центры после представления следующих документов: паспорта (свидетельство о рождении), справки 079-У, справки о контактах, справки о состоянии здоровья взрослого. Соответствующие медицинские документы можно получить в поликлинике или больнице по месту проживания. По состоянию на 10:00 мск 23 марта в органы соцзащиты обратились пять человек.

По данным министерства образования Московской области, в Волоколамском районе работают 22 школы и 22 детских сада, которые посещают соответственно 5 тыс. и 2 тыс. детей.