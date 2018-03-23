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Мэр Москвы вручил награды столичным работникам культуры

Общество
23 марта, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Собянин подчеркнул, что столичная культурная программа является одной из самых крупных в мире

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии третьего Московского культурного форума и вручил награды отличившимся работникам культурных учреждений столицы. На открытии форума также присутствовали председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Поздравляю с наступающим Днем работника культуры. Это наш общий праздник. Это праздник тысяч учреждений и организаций - федеральных, городских и частных, которые работают в сфере культуры, десятков тысяч людей, которые работают на культуру и в культуре", - сказал Собянин на открытии форума.

Мэр назвал культуру "душой и сердцем" столицы, в которой имена поэтов, режиссеров, писателей, актеров "являются славой и гордостью Москвы" и "создают имя Москвы".

Собянин подчеркнул, что культурная программа Москвы одна из крупнейших в мире, в ней все направления получили серьезное развитие, включая открытие и реконструкцию сценических площадок, развитие музейного и библиотечного дела. По его словам, на сегодняшний день, несмотря на эпоху Интернета, число посетителей в библиотеках продолжает расти, а сами библиотеки становятся более современными.

"Вместе с развитием наших программ развивается и культурная среда. Такой программы развития парков в Москве никогда не было. Любой город гордится, если у него появляются один-два парка, в Москве же создаются сотни парков. Синхронизирована с этими направлениями и программа реставрации памятников культуры", - сказал мэр.

В ходе церемонии открытия Собянин присвоил звание "Почетный деятель искусств города Москвы" ведущему мастеру сцены московского театра на Таганке Екатерине Рябушинской и вручил благодарности мэра артистам московского театра Олега Табакова Яне Сексте и Анне Чиповской.

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