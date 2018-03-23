Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Ленобласти усилят меры противопожарной безопасности в социальных учреждениях

Общество
23 марта, 13:11 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, марта. /ТАСС

Такое решение приняли после пожара в психоневрологическом интернате

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области распорядилось повысить меры противопожарной безопасности в социальных учреждениях региона. Эта мера связана с пожаром, который произошел утром в пятницу в Гатчинском психоневрологическом интернате и стал причиной эвакуации 140 пациентов, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"В связи со случившемся комитет по соцзащите населения Ленинградской области примет меры по усилению противопожарной безопасности во всех учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием", - сказали в пресс-службе.

По информации комитета по социальной защите населения, 23 марта в 06:20 мск на втором этаже Гатчинского ПНИ персонал учреждения почувствовал запах гари, сотрудники учреждения незамедлительно вызвали пожарную охрану и провели эвакуацию проживающих в интернате людей. На улицу вывели 140 человек.

По информации ГУ МЧС по Ленинградской области, в помещении тлел мусор, с пожаром удалось справиться за 15 минут. К тушению привлекались шесть сотрудников МЧС и две единицы техники. После обследования помещений людей вернули на места. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, на месте работают дознаватели противопожарной службы и специалисты комитета по социальной защите населения, которые проводят служебную проверку.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ленинградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперт: система антидопинговых профилей имеет возможность для предвзятости и манипуляции
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Теракт на юге Франции. Онлайн
4
Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку
5
Заложники в супермаркете во Франции освобождены
6
Фуркад понимает желание Шипулина завершить карьеру после нынешнего сезона
7
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама