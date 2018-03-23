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"Яндекс.Такси" разрабатывает новую систему авторизации водителей

Общество
23 марта, 13:54 UTC+3

Подтверждением личности будут служить лицо и голос, уточнили в компании

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Материал из 1 страницы

"Яндекс.Такси" разрабатывает новую систему авторизации водителей, подтверждением личности будут служить черты лица и голос. Об этом в пятницу сообщается в блоге компании.

"Это позволит лучше защитить личные данные водителей, а пользователи "Яндекс.Такси" получат дополнительную уверенность в том, что к ним приедет именно человек, указанный в деталях заказа", - говорится в сообщении.

Чтобы войти в Таксометр - мобильное приложение для работы с сервисом - водителю потребуется сделать селфи, а также зачитать вслух небольшой текст, который приложение покажет на экране. Как отметили в компании, вся процедура займет не больше минуты.

В основе новой системы лежат технологии компьютерного зрения и распознавания речи, созданные в "Яндексе". Первые испытания показали точность распознавания свыше 90%.

"Мы продолжаем тестировать систему вместе с водителями. Наша задача - обучить модель узнавать человека в любой ситуации: даже если он сфотографировался в потемках на плохую камеру, охрип или, скажем, отрастил усы", - говорится в сообщении.

Систему начнут внедрять в Таксометр по завершении испытаний. Через данное приложение водители принимают заказы, строят маршруты, а также ведется учет заработанных денег. В настоящее время при запуске Таксометра водитель указывает свой номер телефона и вводит одноразовый пароль, который получает в sms.

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