Семь муниципалитетов Мурманской области получат субсидии на проекты рекультивации свалок

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Власти Мурманской области планируют предоставить семи муниципальным образованиям региона в 2018 году субсидии на разработку проектов рекультивации муниципальных свалок отходов. Об этом сообщил ТАСС в пятницу на форуме "Экология" заместитель губернатора области Евгений Никора, отметив, что на эти цели из регионального бюджета в этом году выделено более 21 млн рублей.

"Мы в этом году делаем акцент на проектно-сметную документацию. Мы предоставляем субсидии муниципальным образованиям на разработку проектов рекультивации объектов значительного экологического ущерба. В этом году претендентами на получение таких субсидий являются семь муниципальных образований", - сказал он.

Никора уточнил, что на получение субсидий претендуют Кандалакшский район, город Заполярный, Печенгский район, города Александровск, Зеленоборский, Североморск и Верхнетуломский.

Заместитель губернатора также отметил, что в 2018 году был увеличен объем средств, выделяемых из регионального бюджета на предоставление данных субсидий, на более 21 млн рублей. Предыдущие четыре года на эти цели власти Мурманской области выделяли по 10 млн рублей.

IX международный форум "Экология" проходит в Москве 22-23 марта. Организатором выступил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. Цель форума - содействие созданию и развитию благоприятных условий для улучшения состояния окружающей среды в России и мире.