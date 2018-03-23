Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Group-IB сообщила об активизации в Telegram мошенников, использующих GetContact

Общество
23 марта, 16:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Специалисты не рекомендуют устанавливать такое приложение

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Компания из сферы расследования и предотвращения киберпреступлений Group-IB сообщила об активизации в мессенджере Telegram мошенников, которые, вероятно, используют скандально известное приложение для смартфонов GetContact, чтобы узнать имя жертвы. Об этом Group-IB сообщила в своем официальным Telegram-канале.

"Пользователи Telegram столкнулись с новой волной мошенничества. С неизвестного номера приходит сообщение от специалиста по "вскрытию мессенджеров" на заказ. Однако взломщик оказался совестливым: он признается в симпатиях к жертве и уверяет, что готов за вознаграждение назвать имя заказчика", - отмечают эксперты Group-IB.

С целью продолжить общение с потенциальной жертвой злоумышленник также оставляет свой контактный телефон.

По данным Group-IB, сама схема мошенничества не нова: раньше такие письма присылали "киллеры" и "операторы", которым заказали DDoS-атаку на сайт компании. "В новом варианте сохранились все формулировки, однако, как считают эксперты, используется скандально известное приложение GetContact, которое собирает и распространяет контакты ваших родных, друзей и коллег по бизнесу. Именно поэтому все обращения именные и адресованы людям известным и обеспеченным", - уточняют в Group-IB.

Эксперты Group-IB рекомендует не платить за "информацию о заказчике", поскольку никакого заказа не существует - это афера. "В случае, если вы уже связались со взломщиком, не открывайте ссылки и письма, которые вам могут прислать", - отмечают в компании.

Также в Group-IB советуют быть особенно внимательными при работе в интернете, поскольку мошенники следят за потенциальными жертвами. Специалисты также не рекомендуют устанавливать приложение GetContact.

Мобильное приложение GetContact позиционируется разработчиками как инструмент блокировки ненужных и маркетинговых звонков. Согласно информации на Google Play, авторы обещают выдавать всю информацию и фото звонящего, даже если его телефона нет к адресной книге абонента.

В конце февраля Роскомнадзор приступил к проверке работы мобильного приложения GetContact, которое выдает данные о звонящем абоненту человеке. В случае выявления нарушений ведомство может принять меры в отношении мобильного приложения, вплоть до направления искового заявления в суд об ограничении доступа к данному приложению на территории России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракт на юге Франции. Онлайн
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Глава миссии ЕС в России вернется в Брюссель уже в выходные
4
Любовь Успенская подаст в суд на сотрудников "Аэрофлота", отказавших ей в перелете
5
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
6
Скорая помощь сбила несколько человек на пешеходном переходе на юге Москвы
7
Фуркад понимает желание Шипулина завершить карьеру после нынешнего сезона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама