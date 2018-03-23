Group-IB сообщила об активизации в Telegram мошенников, использующих GetContact

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Компания из сферы расследования и предотвращения киберпреступлений Group-IB сообщила об активизации в мессенджере Telegram мошенников, которые, вероятно, используют скандально известное приложение для смартфонов GetContact, чтобы узнать имя жертвы. Об этом Group-IB сообщила в своем официальным Telegram-канале.

"Пользователи Telegram столкнулись с новой волной мошенничества. С неизвестного номера приходит сообщение от специалиста по "вскрытию мессенджеров" на заказ. Однако взломщик оказался совестливым: он признается в симпатиях к жертве и уверяет, что готов за вознаграждение назвать имя заказчика", - отмечают эксперты Group-IB.

С целью продолжить общение с потенциальной жертвой злоумышленник также оставляет свой контактный телефон.

По данным Group-IB, сама схема мошенничества не нова: раньше такие письма присылали "киллеры" и "операторы", которым заказали DDoS-атаку на сайт компании. "В новом варианте сохранились все формулировки, однако, как считают эксперты, используется скандально известное приложение GetContact, которое собирает и распространяет контакты ваших родных, друзей и коллег по бизнесу. Именно поэтому все обращения именные и адресованы людям известным и обеспеченным", - уточняют в Group-IB.

Эксперты Group-IB рекомендует не платить за "информацию о заказчике", поскольку никакого заказа не существует - это афера. "В случае, если вы уже связались со взломщиком, не открывайте ссылки и письма, которые вам могут прислать", - отмечают в компании.

Также в Group-IB советуют быть особенно внимательными при работе в интернете, поскольку мошенники следят за потенциальными жертвами. Специалисты также не рекомендуют устанавливать приложение GetContact.

Мобильное приложение GetContact позиционируется разработчиками как инструмент блокировки ненужных и маркетинговых звонков. Согласно информации на Google Play, авторы обещают выдавать всю информацию и фото звонящего, даже если его телефона нет к адресной книге абонента.

В конце февраля Роскомнадзор приступил к проверке работы мобильного приложения GetContact, которое выдает данные о звонящем абоненту человеке. В случае выявления нарушений ведомство может принять меры в отношении мобильного приложения, вплоть до направления искового заявления в суд об ограничении доступа к данному приложению на территории России.