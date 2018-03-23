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Петербург и Татарстан разработали общий туристический маршрут "Дворцы и мечети"

Общество
23 марта, 16:05 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, марта. /ТАСС

В тур входят обзорные автобусные экскурсии, посещение наиболее известных памятников истории и культуры

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Туристические ведомства Санкт-Петербурга и Татарстана разработали общий экскурсионный маршрут "Дворцы и мечети", который познакомит российских и иностранных туристов с основными достопримечательностями двух регионов. Новый маршрут представил в пятницу в Санкт-Петербурге Государственный комитет по туризму Татарстана.

"Дворцы и мечети" - это семидневный маршрут, который мы разрабатывали вместе с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургским городским туристско-информационным бюро. Название немного контрастное, но оно как раз призвано привлечь к себе внимание такой необычностью, что на территории России можно посмотреть и имперские дворцы, и грациозные мечети в рамках одного маршрута", - рассказала на презентации начальник отдела продвижения туристского продукта комитета по туризму Татарстана Айгуль Балахонцева.

Программа тура включает четырехдневное пребывание в Санкт-Петербурге, а затем перелет в Казань, где турист проведет три дня. Знакомство с городами предполагает обзорные автобусные экскурсии, посещение наиболее известных памятников истории и культуры. В Санкт-Петербурге это экскурсии в Государственный Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Шуваловский, Меншиковский, Юсуповский дворцы и Исаакиевский собор. Один день отведут на знакомство с пригородами - Петергофом и Царским Селом.

В Татарстане гостям предложат осмотреть памятники Казани, включая Казанский кремль, съездить на остров-град Свияжск и в Великий Болгар. "Прежде всего тур адресован тем, кто прибывает в Россию впервые и намеревается познакомиться со всемирно известными достопримечательностями и объектами мирового культурного наследия", - говорится в описании тура.

Как отметила Балахонцева, "логистика между городами легкая, свободная; время в пути от Санкт-Петербурга до Казани составляет всего 2 часа". По данным комитетов по туризму двух регионов, в 2017 году Татарстан посетили более 3 млн человек, Санкт-Петербург 7,5 млн человек.

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